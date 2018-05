„Superstar“ Lisa Bund animiert Gäste zum Tanzen

Anzeige

Am weitesten angereist war auch in diesem Jahr wieder Siegfried Fischer mit seiner Tanzpartnerin Gaby Schäfer. Er kommt aus Weil am Rhein und war vor ein paar Jahren das erste Mal in Friedrichsfeld, weil er im Internet auf der Suche nach einem schönen Ball war. Der Hobbytänzer und seine Partnerin waren damals so begeistert, dass sie seither jedes Jahr wieder kommen und inzwischen sogar passive Mitglieder im Turnverein wurden.

Im Mittelpunkt des Abends standen wie immer die Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder. Ausgezeichnet wurde auch Ralf Jung. Er sei das „Gesicht des Volleyballs in Friedrichsfeld“ skizzierte ihn 2. Vorsitzender Dirk Mehl. Er habe die Volleyballabteilung zu dem gemacht, was sie heute sei. Dafür erhielt er den erst zum 2. Mal verliehenen Ehrenpreis des Turnvereins.

Ein unverzichtbarer Programmpunkt beim Frühlingsball ist der Auftritt der Jazztanzgruppe unter der Leitung von Nadine Weidner und Ina Maar. Die attraktiven Damen hatten sich im vergangenen Jahr zum Jubiläum eigens wieder zusammen gefunden und zeigten jetzt, mit junger Verstärkung, dass sie es immer noch können. Dafür gab es sehr viel Applaus vom Publikum und natürlich den Ruf nach einer Zugabe, die gerne gewährt wurde.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.05.2018