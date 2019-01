Sylvia Getrost in Turnrat berufen

In unserer gestrigen Ausgabe ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Bei der Jahreshauptversammlung des Turnvereins Friedrichsfeld bedankte sich Dirk Kappes nicht, wie fälschlicherweise gemeldet, bei Ehrenmitglied Sylvia Mehl, sondern bei Kassenwartin Sylvia Getrost für ihr langjähriges Wirken. „Sie war eine große Hilfe für das junge Vorstandsteam“, so Kappes. Man lasse sie nur sehr ungern gehen. Damit ihr Know How nicht verloren gehe, schlug Kappes vor, sie in den Turnrat zu berufen, was einstimmig angenommen wurde. „Das wird jedoch sicher nicht die letzte Ehrung durch ihren Turnverein sein“, merkte Dirk Kappes an. -ion

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019