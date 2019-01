Sylvia Mehl in Turnrat berufen

Zur Jahreshauptversammlung des Turnvereins 1892 Friedrichsfeld konnte der zweite Vorsitzende Dirk Mehl eine erfreulich hohe Anzahl an Mitgliedern begrüßen. In seinem Geschäftsbericht merkte Vorsitzender Dirk Kappes an, dass nach dem ereignisreichen und gelungenen Jubiläumsjahr 2017, das vergangene Jahr wieder ein „normales“ Jahr gewesen sei. Sämtliche geplanten Veranstaltungen konnten erfolgreich durchgeführt werden. Besonders hob er die Auszeichnung mit dem Honoris-Preis hervor, den die Theatergruppe erhalten hatte. Hoch halte man auch nach wie vor die Kerwetradition. Als einziger Verein öffne man die Straußwirtschaft an allen drei Tagen, was allerdings auch mit einem immensen Arbeitsaufwand verbunden sei, so Kappes.

Um das zu würdigen, habe man auch 2018 wieder fast 100 Personen für das Ehrenamtsevent der Stadt Mannheim im Cineplex-Kino gemeldet und zudem wieder das eigene Helferfest veranstaltet. Kurz ging er auch auf die Arbeit der einzelnen Abteilungen sowie innerhalb der Vorstandschaft ein. Großes Lob gab es für Rolf Lutz, der sich um die Pflege der Immobilien kümmert. Ein besonderer Dank ging an Dragana Blazanovic, die die Vereinsgaststätte mit großem Engagement führt.

Ein letztes Mal verlas Sylvia Getrost den Kassenbericht. Sie hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dieses Amt abzugeben. Mit Simone Jacob, die im späteren Verlauf der Versammlung einstimmig gewählt wurde, konnte eine kompetente Nachfolgerin gefunden werden. Um die Mitgliederverwaltung wird sich ab sofort Helga Linke-Mehl kümmern.

Sylvia Getrost konnte von einem Plus in der Kasse berichten. Ausführlich erläuterte sie die Einnahmen und Ausgaben. Insgesamt weist der Kassenbericht 580 Buchungsposten auf. Die Kassenprüfer Simone Jacob und Dirk Hindenberger hatten die Kasse geprüft und keine Beanstandungen. Die Entlastung für den Gesamtvorstand erfolgte einstimmig.

Worte des Dankes gab es von Dirk Kappes für Sylvia Mehl, die dem Verein über Jahrzehnte eine große Stütze war. Anfangs mit der Mitgliederverwaltung und als Ehemann Helmut als Vorstand ausschied zusätzlich auch als Kassier. „Sie war eine große Hilfe für das junge Vorstandsteam“, so Dirk Kappes. Man lasse sie nur sehr ungern gehen. Damit ihr Know How nicht verloren gehe schlug Kappes vor, sie in den Turnrat zu berufen, was einstimmig angenommen wurde. Zur neuen Kassenprüferin für die ausgeschiedene Simone Jacob wurde Kristin Gastgeb gewählt.

Zum Abschluss der Versammlung nannte Dirk Kappes noch einige Termine wie etwa das Seminar zu Sportverletzungen am kommenden Samstag, 26. Januar, oder der Workshop „Zukunft des Vereins“, bei dem er um zahlreiche Teilnahme der Mitglieder warb. -ion

