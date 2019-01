Tagesfahrt führt zum Feldberg

Ski- und Snowboard-Fans, Langläufer, Rodler und andere Interessierte können sich am Samstag, 2. Februar, der Tagesfahrt des Friedrichsfelder Ski Clubs zum Feldberg anschließen. Es sind noch einige wenige Plätze im Bus frei. Die reinen Fahrtkosten betragen 39 Euro, Mitglieder im Ski Club zahlen 29 Euro. Für Wellnes-Hungrige gibt es einen Transfer ins Badeparadies Schwarzwald am Titisee, der auch als Alternative bei schlechtem Wetter in Anspruch genommen werden kann. Abfahrt ist um 6.15 Uhr am Johanniterhaus. Die Rückfahrt ist für 17 Uhr geplant, Ankunft in Friedrichsfeld somit gegen 20.30 Uhr. Anmeldungen nimmt Georg Papesch unter Telefon 0179/2 22 83 51 oder der E-Mailadresse georg.papesch@friedrichsfelder-skiclub.de entgegen. Eine Online-Anmeldung ist auf www.friedrichsfelder-skiclub.de möglich. Dort findet man auch weitere Infos. -ion

