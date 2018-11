Tanne und Ketten leuchten

Friedrichsfeld.Die Interessengemeinschaft der Vereine (IGF) und der Heimatverein haben wieder eine Weihnachtstanne am Goetheplatz aufgestellt, die am Abend beleuchtet wird. Seit drei Jahren gibt es zudem eine Adventsbeleuchtung in der Vogesenstraße. Während in der Vogesenstraße die Lichterketten gehängt wurden, stellten Erwin Grabenauer, Dieter Frey und Arnold Gäbler am Goetheplatz den großen Tannenbaum auf. Für die nächsten Jahre ist geplant, die Adventsbeleuchtung noch auszubauen und auf die gesamte Vogesenstraße auszudehnen. -ion (Bild: Schatz)

