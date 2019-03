Teilnehmer willkommen

Der Sommertagszug in Friedrichsfeld, der wieder in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag des BdS und dem Frühlingsfest der Vereine veranstaltet wird, findet am Sonntag, 7. April, um 14 Uhr statt. Der verkaufsoffene Sonntag ist genehmigt, die Geschäfte dürfen ab 13 Uhr öffnen. Wer gerne daran teilnehmen möchte, sollte sich beim BdS-Vorsitzenden Klaus Schnellbach anmelden.

Auch die Vorbereitungen für Sommertagszug und Frühlingsfest laufen auf Hochtouren. Beim Sommertagszug sind neben den üblichen vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter auch wieder die fünfte Jahreszeit, nämlich die Fastnachter mit dabei. Musikalisch wird der Umzug vom Musikverein begleitet, für die Sicherheit sorgen Polizei, DRK und Freiwillige Feuerwehr. Zugesagt haben zudem die Friedrichsfeldschule sowie der katholische Kindergarten.

Weitere Teilnehmer sind willkommen und sollten sich wegen der Planung unter der Telefonnummer 0621/47 88 88 oder per E-Mail (longbowman@t-online.de) anmelden. Außerdem können sich auch wieder die Vereine am Frühlingsfest beteiligen. Die Anmeldungen hierfür unter den oben genannten Kontaktdaten. -ion

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.03.2019