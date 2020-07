Testspiele schmerzhaft vermisst

Mannheim.Die Vorbereitung bei den Handballern des TV Friedrichsfeld ist alles andere als einfach. Zwar ist Trainer Marco Dubois froh, mit seinem Badenliga-Team schon mit Körperkontakt und ohne große Einschränkungen in der Halle trainieren zu können, aber noch fehlt ein ganz wichtiger Baustein hin zur neuen Saison: die Testspiele.

„Wir hatten schon einige terminiert, die dann aber alle auch wieder abgesagt wurden“, erklärt Dubois. So wollte er gegen pfälzische Vereine antreten, die aber noch nicht in die Halle dürfen. Und auch beim TSV Birkenau, der zwar im Badischen spielt, aber politisch noch zu Hessen gehört, ist ebenfalls noch kein Spielbetrieb zulässig. „Selbst gegen andere badische Vereine ist es derzeit noch extrem schwer, etwas auszumachen, da die Anforderungen sehr hoch sind“, so der TVF-Coach mit Blick auf die vorzulegenden Hygienekonzepte.

Mehr Hallen-Einheiten

So bleibt den Friedrichsfeldern nur, im Training gegeneinander zu spielen. „Das ersetzt aber ein echtes Spiel nicht. Es ist immer noch nur Training“, schränkt Dubois ein. Nachdem der Trainer in den ersten vier Wochen ausnahmslos zu Laufeinheiten im Freien bat, kommen nun vermehrt Hallen-Einheiten dazu. „Ein- bis zweimal pro Woche arbeiten wir jetzt auch mit dem Ball. Aber es sind erstmal die Basics, die wir abarbeiten“, so der Coach.

Personell hat sich beim TVF nichts mehr getan, mit der Trainingsbeteiligung ist Dubois auch sehr zufrieden. Lediglich Torhüter Luca Schmitt muss nach seiner Meniskus-Operation noch pausieren, wird aber rechtzeitig vor Rundenstart wieder zurückkommen. „Ich rechne im Laufe des Augusts mit ihm“, hofft Dubois auf ein baldiges Comeback des jungen Keepers.

„Halten uns an alle Regeln“

Und auch wenn im eigentlichen Training die Corona-Pandemie weit weg scheint, wird sie den Handballern beim Betreten der Halle immer wieder ins Bewusstsein gerufen. Schließlich gilt es hier weiterhin, eine Maske zu tragen.

„Wir halten uns an alle Regeln, damit wir auch im September wieder mit der Runde starten können“, hofft der Trainer, dass davor aber auch noch ein paar Testspiele absolviert werden können: „Denn die Wettkampfpraxis ist durch nichts zu ersetzen und ich bin einfach auch mal gespannt, wo wir aktuell schon stehen. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl.“ me

