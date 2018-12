Theatergruppe startet Vorverkauf

Bis zur Premiere am 22. Dezemberbleibt nicht mehr viel Zeit. Die letzte Woche vor der 1. Aufführung wird für den „Feinschliff“ genutzt. Da heißt es „üben, üben, üben“. Die Theatergruppe ist sich aber sicher: „Wer kronk is, muss kerngsund soi“ sehr frei nach Uschi Schilling, wird wieder ein „Knaller“. Was im Kreiskrankenhaus Friedrichsfeld ab geht, muss man einfach Live erleben. „Do geht die Poscht ab“, wie der Friedrichsfelder sagt.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 15. Dezember. Karten zu je neun Euro sind bei Schreibwaren Rudolph, Hirtenbrunnenstraße 2, in Mannheim-Friedrichsfeld erhältlich. Termine für die öffentlichen Veranstaltungen: Freitag, 11. Januar, um 20 Uhr, Samstag, 12. Januar, um 19 Uhr und Sonntag, 13. Januar, um 17 Uhr. -ion

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018