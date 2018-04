Thermomix mit Waschfunktion reklamiert

Anzeige

Die in Edingen-Neckarhausen beheimatete Improtheater-Gruppe Szenemacher hatte wieder zu ihrem Format „Mix’ n Match“ in den Alten Nordbahnhof in Neu-Edingen eingeladen. Und erneut sind Spieler zahlreicher befreundeter Improgruppen aus dem ganzen Südwesten diesem Aufruf gefolgt.

In den verschiedenen an diesem Abend gespielten Aufführungen traten neben den Hausherren Spieler der Gruppen Restrisiko (Wiesbaden), Jetzt oder Knie (Landau), Die Affirmative (Mainz), Improdictable (Heidelberg) und Impro im Quadrat (Mannheim) an. Unter der launigen Moderation von Ines Joneleit und Markus Rohr wurden die Spieler zunächst gleichmäßig in zwei Teams (Team „Mixery“ und Team „BaHaHoMiCo“) aufgeteilt, um sich daraufhin wechselseitig in Pflicht- und Kür-Spielen herauszufordern.

Dem Impro-Charakter entsprechend entschieden Zurufe aus dem gut gefüllten Publikum über die dabei umzusetzenden Themen. Mal galt es, parallel eine Beziehungskrise in der Sauna mit Oma Ernas missglückter Beerdigung auf dem Friedhof zu verknüpfen, mal musste ein Thermomix mit Waschmaschinenfunktion reklamiert werden. Zudem galt es bei „Replay“ eine zunächst neutral gespielte Szene in den Genres Puppentheater und Film Noir wiederzugeben.