TSG-Feriencamp: Noch Plätze frei

Anzeige

Spannung, Spiel und Spaß verspricht das Feriencamp, das auch in diesem Jahr die TSG-Seckenheim in Zusammenarbeit mit der MVV veranstaltet. In den ersten beiden Sommerferienwochen dreht sich für die kleinen und großen Sportler alles um das Thema Energie. Hier wird nicht nur genügend Bewegungsenergie durch verschiedenste Sportangebote erzeugt, sondern auch während eines Tages rund um die Thematik Energie in verschiedenen spannenden Versuchen herausgefunden, was Energie überhaupt ist. Aktuell sind in beiden Wochen noch einige wenige Plätze frei.

Interessenten wenden sich an Florian Mannheim, Geschäftsführer der TSG, unter der Telefonnummer 0621/4 84 48 36. hat