Tugay Caliskan ist „Spieler des Jahres“

„Im Fußball-Stadion würde man von einem ausverkauften Haus sprechen“, strahlte Bernd Hoffmann, Vorsitzender des FC Germania Friedrichsfeld zu Beginn der Weihnachtsfeier. Aufgrund des Zuschauerandrangs herrschte kurz vor Beginn der Veranstaltung noch hektisches Treiben, da neue Tische angebaut werden mussten und noch immer Leute in den Bernhardushof strömten.

Mit dem Eröffnungslied „Oh Tannenbaum“ legte sich dann aber die Anspannung. In seiner Begrüßungsrede ging Bernd Hoffmann insbesondere auf den Zeitenwandel ein, der auch vor dem FC Germania nicht Halt macht. „Das Thema Plastik ist in aller Munde. Zurecht, aber kommt man ganz ohne Plastik aus?“, fragte Hoffmann. „Was die aktuelle Diskussion für das Granulat auf unserem Sportplatz bedeutet, müssen wir noch abwarten.“

Großer Zusammenhalt im Verein

Ein zufriedenstellendes sportliches Fazit zog anschließend Trainer und Spielausschuss Matthias Dehoust. Der FC Germania Friedrichsfeld belegte in der Vorsaison den 11. Tabellenplatz und hat mit Rang acht nun erneut einen Mittelfeldplatz inne. Die zweite Mannschaft wurde in der vergangenen Spielzeit Achter und genau diese Platzierung nimmt das Team nun erneut ein. „Ich spüre im Verein einen großen Zusammenhalt und das überträgt sich auch auf den sportlichen Bereich“, lobte Dehoust. „Oftmals wird von der Fußball-Familie gesprochen. Hier in Friedrichsfeld wird sie definitiv gelebt.“ Ein Inbegriff von Zuverlässigkeit und ein sportliches Vorbild für den Nachwuchs sei hier Tugay Caliskan, der aus einem internen Gremium des FC Germania Friedrichsfeld zum „Spieler des Jahres“ gewählt wurde.

Es war der Auftakt zu einem großen Block an Ehrungen für verdiente und langjährige Mitglieder. Die Silberne Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein erhielten Stefan Bodo, Joachim Irmen und Lars Mesili. Bereits seit 40 Jahren die Treue halten Stefan Finke und Rafet Demiral und erhielten dafür die Goldene Ehrennadel. „622 Ligaspiele für den FC Germania, das geht normalerweise nur im Doppelpack“, leitete Hoffmann in die Ehrung der Mitglieder ein, die bereits seit 50 Jahren beim FC Germania heimisch sind. Und dabei meinte er sich und seinen Zwillingsbruder Gerd, die beide zu Institutionen beim Friedrichsfelder Fußball-Club geworden sind.

Theaterstück am Ende

Ebenfalls seit 50 Jahren Mitglied sind Claus Mahlmann und Wolfgang Sieber. Gar 60 Jahre auf dem Buckel haben Erich Wittek, Werner Reber, Harald Lehr und Ulrich Döth. Die Krönung setzten dem Ganzen dann Ehrenmitglied Kurt Kaiser und Heinrich Bürger auf, die der Germania seit 70 Jahren die Treue halten. Nach den Ehrungen gaben die Jugendleiter Jörg Hennhöfer und Markus Bobner einen Abriss und Informationen über die Jugendabteilung.

Danach wurde es dunkel im Saal, die Theatergruppe des FC Germania trat zum traditionellen Theaterstück auf. In dem Stück „Der verlorene Schlüssel“ wurde die spiritistische Richtung angesteuert. Die Schauspieler Gerd Hoffmann, Hans-Joachim Schmidt, Richard Soppa, Roswitha Braun, Bianca Dehoust und Debütantin Selina Dehoust holten sich am Ende den verdienten Applaus ab. red

