Turnverein lädt zum Seniorennachmittag

Einer lieben Tradition folgend lädt der Turnverein 1892 auch im neuen Jahr wieder alle Senioren aus Friedrichsfeld und Neu-Edingen zum Seniorennachmittag ein. Er findet statt am Montag, 6. Januar, um 14.30 Uhr in der Vereinsturnhalle. Wie immer sorgen die Turnerfrauen für Kuchen, den sie dann zusammen mit frischem Kaffee auch direkt am Tisch servieren. Später gibt es noch ein Gläschen Wein und eine Brezel. Neben einem kleinen musikalischen Programm wartet auf die Besucher vor allem auch das neue Stück der Theatergruppe „Neurosige Zeiten“, welches bereits bei der Weihnachtsfeier für viel Begeisterung sorgte. Wer nicht so gut zu Fuß ist, der darf gerne den Fahrdienst in Anspruch nehmen. Dazu sollten sich Interessierte rechtzeitig unter der Telefonnummer 0621/47 37 71 bei Rolf Lutz melden, der dann alles weitere koordiniert. -ion

