TV lädt zur Pfalz-Tour

Die Abteilungsleitung Wandern lädt zum traditionellen Wandertag des Turnvereins 1892 Friedrichsfeld am Donnerstag, 10. Mai (Christi Himmelfahrt), ein. Ziel der diesjährigen Tour ist die Landauer Hütte oberhalb von Dernbach im Pfälzerwald. Treffpunkt zur Busabfahrt ist um 7.45 Uhr an der Vereinsturnhalle in der Vogesenstraße. Spätestens um 8 Uhr fahren die beiden Busse ab.

Wie im vergangenen Jahr werden zwei Wander-Routen zur Hütte angeboten, die sich in Länge und Anforderung deutlich unterscheiden. Die Teilnehmer, die die circa neun Kilometer lange, etwas anspruchsvollere Tour in Angriff nehmen möchten, verlassen den Bus am Parkplatz Buschmühle. Wer die circa drei Kilometer lange, kinderwagengeeignete und relativ ebene Route wählt, bleibt bis zum Waldhaus Drei Buchen im Bus sitzen.

Ziel an der Landauer Hütte

Gemeinsamer Treffpunkt und Aufenthaltsort für den Rest des Tages wird die Landauer Hütte sein. Von dort aus bieten sich ein kleiner Ausflug zur Burgruine Neuscharfeneck oder eine Erweiterung der Wandertour zum Orensfelsen und wieder zurück an. Gegen 16/16.30 Uhr werden alle gemeinsam den zweieinhalb Kilometer langen Rückmarsch zu den Bussen antreten, die die Wanderer am Ortsrand von Dernbach erwarten.