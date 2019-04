TV wandert auf die Kalmit

Am Sonntag, 28. April, findet die nächste Wanderung des Turnvereins 1892 Friedrichsfeld statt. Dieses Mal geht es per S-Bahn nach Neustadt an der Weinstraße. Von dort aus werden die beiden höchsten Erhebungen des Pfälzerwaldes in einer knackigen Tour mit mindestens zwei Einkehren bewältigt. Zunächst geht es von Neustadt aus über den Nollensattel zur Hohen Loog und nach einer kurzen Stärkung weiter auf die Kalmit samt ihrer gleichnamigen Hütte zur ausführlichen „Gipfelrast“. Der Rückweg wird über das Kaltenbrunner Tal zurück nach Neustadt angegangen. Treffpunkt für diese schöne und circa 16 Kilometer lange Tour ist uns um 9 Uhr am Südbahnhof Friedrichsfeld. Um eine kurze Rückmeldung per Email unter wandern@tv-1892-friedrichsfeld.de wird gebeten. -ion

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019