TVF wandert durch die Pfalz

Die Wanderabteilung des Turnvereins 1892 Friedrichsfeld lädt zur letzten Tour vor den Sommerferien am Sonntag, 22. Juli, nach Neustadt an der Weinstraße ein. Treffunkt ist spätestens um 9.30 Uhr am Südbahnhof in Friedrichsfeld. Mit der S-Bahn geht es um 9.40 Uhr nach Neustadt. Dort geht es hoch hinauf zur Haupteinkehr, dem Weinbiethaus.

Nach einer Stärkung wird weiter zur Ruine Wolfsburg gewandert. Dort bietet sich nochmals die Möglichkeit, den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen, ehe alle wieder nach Neustadt absteigen, um mit der S-Bahn gen Heimat zu fahren. Diese mittelschwere Tour ist circa zwölf Kilometer lang und wird etwa 3,5 Stunden reine Gehzeit in Anspruch nehmen. Für eine kurze Rückmeldung unter wandern@tv-1892-friedrichsfeld.de wären die Organisatoren dankbar. -ion