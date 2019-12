Über den Erwartungen

Mannheim.Die Stimmung bei den Handballern des TV Friedrichsfeld könnte nach Abschluss der Hinrunde in der Badenliga kaum besser sein: Die Mannschaft belegt dank einer beeindruckenden Heimstärke Platz vier, spielerisch sind Fortschritte zu erkennen, und der Teamgeist wird von Trainern und Spielern gelobt. Folgerichtig haben Coach Marco Dubois und sein spielender Co-Trainer Tobias Seel die Zusage für die nächste Saison gegeben.

„Es macht einfach Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten“, bringt es Dubois auf den Punkt. „Ausschlaggebend war, dass das Gesamtpaket stimmt. Ich sehe in den letzten beiden Jahren hier Fortschritte und will gerne zusammen mit Tobias Seel diesen Weg weitergehen“, erklärt der 31-Jährige, der im März Vater wird. „Da ist die Runde zum Glück schon fast vorbei“, schmunzelt er.

Wenn seine Mannschaft weiter so fleißig Punkte sammelt, muss sich Dubois bis dahin auch nicht mehr um die sportliche Situation sorgen. „Wir bleiben erstmal bei unserem Ziel Klassenerhalt. Wenn man auf die Tabelle schaut, sieht man, dass alles extrem eng beisammen ist“, so der Trainer. „Natürlich sind wir mit der Ausbeute von 14:12 Punkten zufrieden, wobei wir schon gerne auswärts zwei, drei Zähler geholt hätten. Aber der Tabellenletzte hat gerade einmal fünf Punkte weniger als wir. Das ist diese Runde schon irre“, will sich Dubois nicht auf eine andere Zielsetzung festlegen. „Was wir intern besprechen, kann vielleicht im Januar was anderes sein.“

Team soll gehalten werden

Als Grund für den Höhenflug sieht Dubois den Teamgeist: „Das ist ein verschworener Haufen. Die Neuzugänge haben sich glänzend eingefügt, die Jungs machen auch neben dem Handball viel miteinander.“ Dank des starken Zusammenhalts sind erste Gespräche über die Kaderzusammenstellung für die nächste Saison schon sehr vielversprechend gelaufen. Dubois ist zuversichtlich, dass die Mannschaft weitestgehend zusammenbleibt.

Am Donnerstagabend trainierte das Team noch einmal locker, saß nach dem obligatorischen Fußballspiel noch beim Kabinenfest zusammen. Jetzt hat Dubois erstmal eine Pause bis zum 7. Januar angesetzt: „Dann legen wir wieder los und wollen bestens vorbereitet ins erste Rückrundenspiel am 19. Januar gegen Pforzheim gehen.“ me

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019