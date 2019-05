Unter Alkohol Unfall verursacht

Mit über zwei Promille war ein Ford-Fahrer in der Gebweilerstraße in Friedrichsfeld unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem entgegenkommenden VW Polo zusammenstieß. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, geschah der Unfall am Samstagmittag gegen 15.45 Uhr. Der 53-jährige VW-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf 9000 Euro geschätzt. Bei dem 41-jährigen Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem musste der aus Rumänien stammende Tourist eine Sicherheitsleistung hinterlegen, wie die Polizei schreibt. red/pol

