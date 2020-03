Unterricht erfolgt jetzt digital

Bei den Handharmonikafreunden gibt es jetzt Online-Unterricht. © Nadine Bösing

Die Corona-Krise lähmt das soziale Leben, auch im kulturellen Bereich. Auch bei den Friedrichsfelder Handharmonikafreunden kann derzeit kein Musikunterricht mehr stattfinden – jedenfalls kein „normaler“. So überlegte sich Nadine Bösing, Leiterin des Schüler- und Jugendensembles der Vereinigung der Handharmonikafreunde und musikalische Ausbilderin, wie man den Unterricht trotzdem aufrecht erhalten könnte.

Sie setzte sich mit ihren Schülern in Verbindung, um zu erfahren, welche sozialen Medien diese nutzen. Jetzt erfolgt der Unterricht über Skype, Discord oder WhatsApp. „Die Schülerinnen und Schüler sind begeistert“, so Nadine Bösing. Vor allem natürlich auch, weil sie mit ihr nun auch viel mehr Zeit verbringen. „Wir machen viel mehr als nur Unterricht“, so die Musikpädagogin. Jetzt, wo die Kinder und Jugendlichen gezwungen sind, zu Hause zu bleiben und persönliche Gespräche mit Freunden nicht möglich sind, erzählten sie auch schon mal von ihren Sorgen, Zielen und Wünschen. Und natürlich lassen sie sich aber auch gerne von ihrer Musiklehrerin Tipps und Kniffe für das Akkordeonspiel geben.

„Am Anfang mussten wir uns schon erst mal an diese Form des Unterrichts mit Headset und Mikrofon gewöhnen“, räumt Lehrerin Bösing ein. Doch inzwischen klappe das ganz gut. Der Unterricht sei sogar intensiver, da man sich ja nicht nur für eine halbe Stunde in der Woche trifft, sondern quasi jeden Tag. Wer wann an der Reihe ist, regelt ein Online-Stundenplan. Frühaufsteher üben gerne schon morgens um acht Uhr, andere lieber am Nachmittag. Insgesamt sind es rund zwölf Schüler, die bei den Handharmonikafreunden spielen sowie noch einmal etwa 15, die bei Bösing private Stunden nehmen. Mit einer Ausnahme nehmen alle am Online-Unterricht teil, nur bei einem Kind fehlen die technischen Voraussetzungen, hier findet der Kontakt telefonisch statt. -ion

