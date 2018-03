VdHF freut sich auf ereignisreiches Jahr

Anzeige

Die Vereinigung der Handharmonika-Freunde Friedrichsfeld (VdHF) schaut auf ein buntes und umfangreiches Jahr 2017 zurück. Bei ihrer Mitgliederversammlung gibt einer der drei Vorstände, Kai Rothermel, einen Überblick über die gemeinsamen Erlebnisse, die das Vereinsleben lebendig gemacht haben. Angefangen beim Sommertagsumzug, bei dem der Verein die Umzügler mit Aperol-Spritz versorgt, über das Partnerschaftskonzert mit dem französischen Akkordeonverein aus Pulversheim, bis hin zu einem „ganz besonderen Highlight“. Als dieses galt im Jahr 2017 die Durchführung eines Wertungsspiels, das bei den Gästen sehr gut ankam und deshalb auch reichlich besucht war.

Natürlich blickt die VdHF auch auf die traditionellen Termine zurück: die zwei Herbstkonzerte im November, den Adventskaffee-Nachmittag der Senioren sowie auch die jährliche Weihnachtsfeier. Alles in allem seien die Vorsitzenden sehr zufrieden, wie sich das vergangene Jahr gestaltete. Jedoch müssen auch die etwas weniger erfreulichen Themen angesprochen werden. So informiert Rothermel die Anwesenden über die rückläufige Mitgliederentwicklung.

Doch der Verein geht positiv an die Sache ran. „Wir müssen schauen, welche Angebote wir zusätzlich anbieten können“, erklärt der Vorstand. Dazu wollen sie sich an Vereinen orientieren, die mehr Jugendzulauf haben. „Wir lernen ja schließlich von den Besten“, weiß Kai Rothermel. So wolle der Verein in diesem Jahr eine Kooperation mit der Schule in Edingen starten und dort Akkordeon-Workshops anbieten. Weiterhin ist im Friedrichsfelder katholischen Kindergarten ein Melodica-Programm am Laufen.