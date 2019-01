Ein bislang unbekannter Autofahrer hat im Saarburger Ring in Friedrichsfeld eine Verkehrsinsel überfahren und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte ein Anwohner am späten Donnerstagabend einen lauten Knall gehört. Aufgrund dessen blickte er aus dem Fenster und konnte einen grauen VW Caddy zügig in Richtung L 597 davon fahren sehen. Zurück ließ der bislang unbekannte Fahrzeugführer ein Trümmerfeld, bestehend aus Fahrzeugteilen und umgefahrenen Verkehrsschildern. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ladenburg konnten das stark beschädigte Unfallfahrzeug aufgrund einer hinterlassenen Ölspur kurze Zeit später in der Vogesenstraße auffinden. Der unbekannte Fahrzeugführer hatte sich jedoch bereits von der Örtlichkeit entfernt.

Die entstandene Verunreinigung der Straße wurde durch eine Fachfirma beseitigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Ladenburg bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrzeugführer machen können, sich unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 zu melden. red/pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019