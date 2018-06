Anzeige

Schon am Freitagabend hat der Verein sein Grillfest mit der „Warm-Up-Party“ eröffnet, die seit einigen Jahren die Mitglieder und Gäste auf die kommenden zwei Tage einstimmen soll. „Bis jetzt kommen jedes Jahr kontinuierlich mehr Gäste“, erläutert der Vorsitzende. Die selbst gemixten Cocktails und gute Musik ziehen in einer lauen Juni-Nacht schon einige Freunde des Vereins an.

Das gesamte Wochenende über bedienen vor allem die jüngeren Mitglieder aus dem Jugendorchester die Gäste mit Getränken und Essen. Zumindest, wenn sie nicht gerade mit extra für das Sommerfest einstudierten Stücken für Unterhaltung sorgen. Was schon immer gut ankommt, ist der legendäre „Friedrichsfelder“ oder ein selbst gemachter Erdbeerbecher mit Sahne und dazu eine frische Waffel.

Viel Betrieb am Flohmarkt-Stand

„Wir haben viel zu tun, aber das macht Spaß“, findet die vierzehnjährige Maya. Viel ist auch am Flohmarkt-Stand los. „Es ist immer schön, wenn viele nette Leute vorbeischauen und was kaufen“, findet Irmgard Kahle. Gerade weil die Einnahmen dem Verein zu Gute kämen. Während die Eltern und Großeltern durch das Zelt schlendern, vergnügen sich die kleinen Gäste beim Bastelzelt oder Tore-Schießen. Hier können sie sich nicht nur selbst mit Farbe austoben. Die kreativen Hände des Vereins schminken auch die Gesichter der Kinder, so dass am Ende des Nachmittags immer mehr mit zur WM passenden Deutschlandflaggen auf den Wangen oder auch bunten Schmetterlingen im Gesicht herumlaufen – bis sich der Sonntagabend anbahnt und es im Hinterhof langsam wieder etwas ruhiger zugeht. Doch die Freude auf den nächsten Juni ist schon wieder programmiert.

