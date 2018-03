Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Anzeige

Bei einem Auffahrunfall in Friedrichsfeld sind insgesamt vier Fahrzeuginsassen verletzt worden. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin befuhr nach Angaben der Polizei von gestern am vergangenen Mittwoch kurz nach 13 Uhr die Vogesenstraße in Richtung Neckarhauser Straße. An der Einmündung Molsheimer Straße fuhr sie mit ihrem Mini aus Unachtsamkeit einem im Einmündungsbereich wartenden Pkw Ford auf. Alle vier Insassen im Ford wurden leicht verletzt, darunter zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren. Während ein Kind vorschriftsmäßig gesichert war, wurde das zweite Kind ohne Kindersitz befördert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. red/pol