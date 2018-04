Vorfahrt missachtet

In Friedrichsfeld hat sich im Bereich der Friedrichsfelder Landstraße/Vogesenstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 25-Jährige war nach Angaben der Polizei von gestern am Montagabend mit ihrem BMW in der Friedrichsfelder Landstraße in Richtung Mannheim-Seckenheim unterwegs. Als sie sich mit ihrem Pkw auf Höhe der Einmündung zur Vogesenstraße befand, zog eine 28-jährige Ford-Fahrerin von

...

Sie sehen 60% der insgesamt 660 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.02.2018