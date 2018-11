Vorort holt sich Spendengeld zurück

Unzählige Blumenverlosungen, eine Benefizveranstaltung, Flohmärkte und viele weitere Aktionen waren nötig, bis Friedrichsfeld genug Spendengelder hatte, um sich Ende der 1990er Jahre seinen eigenen Trausaal zu finanzieren. Nun, ein knappes Jahrzehnt später, stellt sich heraus, dass von dem Spendenbetrag noch rund 6800 Euro übrig sind.

Walter Seidel, ehemaliger Architekt und Mitbegründer der Initiative „Unser Rathaus“, hat sich dahinter geklemmt und alles daran gesetzt, die hohe Geldsumme wieder zurück in den Ort zu bekommen. Denn schließlich setzen sich die 6800 Euro aus Spenden zusammen, die von Friedrichsfelder Bürgern stammen.

1996, als die damaligen Gemeindesekretariate in Bürgerdienste umgewandelt wurden, hatte man zwar neue Büros geplant, doch für einen Trausaal blieb kein Geld mehr übrig. „Da haben wir alles in Gang gesetzt und viele Veranstaltungen abgehalten“, erzählt Marion Schatz, mit ihrem Mann Reinhard Schatz maßgeblich an der Initiative beteiligt.

10 000 Mark kamen damals von der VR-Bank, die restlichen Gelder, mit denen schließlich Einrichtung und Renovierung finanziert wurden, waren Spenden. Die Stadt selbst beteiligte sich an der Finanzierung des Trauraums nicht, lediglich in die Sanierung der Toiletten floss kommunales Geld. „Wir haben so gut gewirtschaftet, dass am Ende noch Geld übrig war“, erläutert Schatz weiter.

Im Rathaus hinterlegt

Dieses Geld wurde schließlich vom ehemaligen Bürgerdienstleiter Karl-Heinz Merz, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Gertraud an dem jetzigen Treffen teilnahm, bei der Stadt hinterlegt, wo es dann in Vergessenheit geriet. Bis Seidel sich wieder darum gekümmert hat.

„Bei der Aktion haben wir nicht nur Geld gesammelt, sondern uns auch als Gemeinschaft zusammengefunden“, blickt der Architekt zurück. Nach einem langen Prozedere wurden die Mittel nun endlich wieder freigegeben. „Ich habe vieles versucht und letztlich haben wir auch diese Zeit überstanden“, erklärt er. Die Idee sei dann gewesen, so Schatz, mit dem Geld in die Friedrichsfelder Jugend zu investieren. „Die ist schließlich unsere Zukunft“, sagt sie. Also fließt das Geld gleichmäßig verteilt in den evangelischen und katholischen Kindergarten, die Grundschule und den Jugendtreff. Auch wenn es am Anfang nicht ganz rund lief, da das Geld als „Spende der Stadt Mannheim“ ohne weitere Ausführung an die Konten floss, freuen sich die Beteiligten nun um so mehr.

„Gerade der Jugendtreff kann das Geld gut gebrauchen“, sagt Vorstandsmitglied Sigrid Göhner-Buselmaier. Der städtische Zuschuss reiche für die Personal- und Sachkosten bei weitem nicht aus, gerade weil der Friedrichsfelder Treff die Miete aus eigener Tasche bezahlen müsse. Auch bei der Grundschule sei das Geld gut aufgehoben, findet deren Leiterin Judith Falkenstein: „Unser Schulhof ist ein Trauerspiel.“ Deswegen wolle sie sich auch noch an Firmen und Betriebe bezüglich Förderungen wenden.

Trotzdem ist noch einiges offen. Zum Beispiel, wie es mit der wertvollen Einrichtung des Trausaals weitergeht. Doch in Friedrichsfeld hofft man, dass sich auch dafür eine sinnvolle Verwendung findet. Schließlich wurde Jahrzehnte lang dafür gekämpft.

