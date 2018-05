Vorstand rasch komplettiert

Anzeige

Zur Mitgliederversammlung des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt Friedrichsfeld begrüßte der 1. Vorsitzende Richard Matuszewska die leider nicht sehr zahlreich erschienenen Mitglieder. Die letzten Wochen seien für den Vorstand nicht einfach gewesen, so Matuszewska weiter, denn es galt, nach dem Ausscheiden verdienter Vorstandsmitglieder Nachfolger zu finden. Hier habe man die gleichen Probleme wie andere Vereine auch. Es sei nicht einfach gewesen, doch man war erfolgreich, so der Vorsitzende weiter.

Vor den Wahlen hörten die Mitglieder seinen Bericht über das vergangene Jahr. So habe man sich mindesten vier bis fünf Mal getroffen zu gemütlichen Kaffeenachmittagen mit Musik. Außerdem gab es wieder einen Ausflug mit anschließendem Grillen in den Lehrgarten nach Sandhofen, an dem alle Mitglieder und Freunde teilnehmen konnten. Das möchte man auch in diesem Jahr beibehalten. Höhepunkt war wieder die Weihnachtsfeier gewesen.

Positiver Kassenstand

Man habe immer sehr harmonisch zusammen gearbeitet, so Matuszewska. Zu den Kaffeenachmittagen kommen regelmäßig rund 30 Personen. Dank vieler Spenden konnte Kassiererin Marianne Link von einem positiven Kassenstand berichten. So müsse man zum Beispiel keine Miete für die Räumlichkeiten zahlen, und auch der Kuchen wurde bisher immer gespendet. Stefanie Buselmaier und Christa Dengel hatten die Kasse geprüft und keinerlei Beanstandungen. Die erbetene Entlastung für Kassiererin und Gesamtvorstandschaft erfolgte demnach auch einstimmig.