Vorverkauf startet

In der Wohngruppe der Psychiatrie Friedrichsfeld läuft alles in ruhigen Bahnen, bis sich die Mutter (Irmgard Kahle) der sexsüchtigen Agnes Adolon (Viola Doll) unverhofft zu einem Besuch anmeldet. Da sie fest der Meinung ist, Agnes wohne in einer Villa und nicht in der Klapse, ist die Aufregung groß. Was dann folgt muss man einfach Live erleben. Die Mitbewohner Hans (Gerd Gohlke), ein zwangsneurotischer Finanzbeamter, Willi (Marcel Jarmuty) ein Soziophob und Marianne (Karin Lutz), eine Stalkerin die unsterblich in Hardi Hammer verknallt ist, werden zu „ganz normalen Menschen“ umfunktioniert.

Premiere am 21. Dezember

Die ehrgeizige, strenge Psychiaterin Ilse Schanz (Natascha Siesz) macht der Wohngemeinschaft das Leben schwer. Der „verstrahlte“ Beschäftigungstherapeut Rolf (Peter Großmann) sieht das alles locker. Aber als dann noch eine Tuppervertreterin (Jutta Preißendörfer) auftaucht und der Volksmusikstar Hardi Hammer (Peter Manges) in der Tür steht, ist Chaos vorprogrammiert. Bald fragt man sich: „Wer ist denn hier eigentlich normal und wer verrückt?“

Die Theatergruppe des TV ist fleißig am üben. Souffleuse Erika Kappes bringt die Laiendarsteller bei den Proben immer wieder auf „den richtigen Weg“. „Neurosige Zeiten“ von Winnie Abel, heißt die irre Komödie in drei Akten.

Premiere ist bei der Weihnachtsfeier des Turnvereins am 21. Dezember 2019. Die weiteren Auftritte sind am 6. Januar 2020 (Seniorennachmittag) sowie am 10., 11. und 12. Januar 2020 (Öffentliche Aufführungen). Für die öffentlichen Aufführungen startet der Vorverkauf am 14. Dezember. Karten zu je neun Euro sind bei Schreibwaren Rudolph, Hirtenbrunnenstraße 2 in Mannheim-Friedrichsfeld erhältlich. -ion

