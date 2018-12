Walter gibt dem Spiel überraschende Wendung

In diesem Jahr gab es beim Familiengottesdienst an Heiligabend in der Johannes-Calvin-Kirche in Friedrichsfeld ein modernes Krippenspiel mit unerwartetem Ausgang. Die Weihnachtsgeschichte ist ja hinlänglich bekannt, beim Krippenspiel wird sie alljährlich auf immer wieder andere Weise erzählt.

In diesem Jahr stand Walter im Mittelpunkt, ein elfjähriger Junge, der von allen Klassenkameraden gemieden wird, weil er schon mehrfach sitzengeblieben ist und in den Augen seiner Mitschüler nichts kann. Sie lassen ihn nicht mitspielen, und als die Rollen für das Krippenspiel verteilt werden, mit dem die Kinder und ihre Lehrerin die Eltern an Heilig Abend überraschen wollen, lachen sie ihn nur aus, weil er auch gerne mitspielen möchte.

Die Lehrerin stellt dabei den Kindern die Rollen einzeln vor. Da sind zuerst Maria und Josef, die keine Unterkunft finden und das Kind im Stall zur Welt bringen müssen. Da sind die Hirten auf dem Feld, denen die Frohe Botschaft verkündet wird. Walter wäre gerne ein Hirte, doch auch hier gibt es keine Rolle für ihn. Auch nicht bei den Engeln, das sollen ohnehin alles Mädchen sein. Die Heiligen Drei Könige scheinen ihm selbst eine Nummer zu groß. Am Ende sind alle Rollen verteilt und Walter mit der Lehrerin allein.

Es gibt aber doch noch eine Rolle, nämlich die des Wirtes von Bethlehem. Erst zögert Walter, weil das ja der ist, der Maria und Josef keine Herberge gibt. Außerdem verspotten ihn seine Mitschüler schon wieder. „Wer nichts wird, wird Wirt, das ist die richtige Rolle für dich“ rufen sie. Doch jetzt ist Walters Ehrgeiz erwacht. Er nimmt sich vor, der beste Wirt zu sein, den es je gab. Am Heiligabend nimmt das Krippenspiel seinen Lauf. Als Maria und Josef an der Herberge anklopfen, verwehrt ihnen Walter als Wirt den Einlass. Traurig ziehen sie weiter.

Doch jetzt nimmt das Spiel eine Wendung. Walter überlegt und ruft ihnen zu: „Kommt wieder zurück, ihr könnt mein Zimmer haben“. So war das ja nicht geplant. Die beiden Kinder, die Maria und Josef darstellen sind verwundert. Doch als Walter immer wieder ruft, kommen sie zurück. So nahm das Krippenspiel eine besondere Wendung: In diesem Jahr wurde Jesus nicht im Stall sondern in einem Zimmer geboren. Und jedem wurde dadurch klar, was Weihnachten eigentlich bedeutet.

Nachdenkliche Worte

„Ihr könnt mein Zimmer haben“, durch diese Worte eines Elfjährigen wurden die Menschen nachdenklich. Denn sie spürten: Walter hat genau das gemacht, was richtig ist. Und so wurde er, den alle immer hänselten, zu einem Wirt, den man nie vergaß. Für das Spiel der 30 Kinder, das musikalisch von der Kinderflötengruppe und Claudia Schwabe am Klavier begleitet wurde, gab es in der voll besetzten Kirche begeisterten Applaus. -ion

