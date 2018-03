Wanderer eröffnen Saison

Anzeige

Die Wanderleiter des Turnvereins Friedrichsfeld laden zur ersten Tour im Jahr 2018 ein. Am Samstag, 10. März, geht es per S-Bahn nach Heidelberg und von dort zum Weißen Stein und wieder zurück. Die mittelschwere Tagestour (circa 15 Kilometer) führt über die alte Brücke, den Schlangenweg steil empor zum Philosophenweg, auf den Heiligenberg mit der Thingstätte, die Wegkreuzung Zollstock zur Einkehr dem Gasthaus „Zum Weißen Stein“. Der Rückweg führt an der Holdermannseiche und der Schwedenschanze vorbei über die Neckarschleuse wieder zurück zum Karlstorbahnhof/Altstadtbahnhof.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Südbahnhof in Friedrichsfeld, Rückkehr dort gegen 18 Uhr. Da an diesem Tag im Gasthaus „Weißer Stein“ ein Schlachtfest stattfindet und die Organisatoren die letzten 20 Plätze ergattern konnten, ist diese Tour ausnahmsweise nur mit maximal 20 Teilnehmern möglich. Eine verbindliche Anmeldung unter der Mailadresse wandern@tv-1892-friedrichsfeld.de ist erforderlich. -ion