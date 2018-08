Wandertour im Schwarzwald

Die Abteilungsleitung Wandern des Turnvereins 1892 Friedrichsfeld lädt zur ersten Tour nach der Sommerpause ein. Am Samstag, 8. September, geht es auf den höchsten Nordschwarzwald-Berg, die Hornisgrinde (1163 Meter). Gestartet wird am Parkplatz Seibelseckle. Von dort aus geht es am Mummelsee vorbei auf die Hornisgrinde mit Einkehr im Wanderheim Ochsenstall. Danach geht es hinab nach Hinterlangenbach, ehe alle nach einem abschließenden 300 Höhenmeter-Aufstieg wieder zu den Fahrzeugen zurückkehren. Bei dieser 13 Kilometer langen und circa vier Stunden dauernden Tour werden insgesamt 510 Höhenmeter bewältigt. Die Teilnehmer treffen sich um 8.30 Uhr an der TVF-Turnhalle in der Vogesenstraße. Um die Plätze in den Autos im Vorfeld zu koordinieren, bitten die Organisatoren um Rückmeldung per E-Mail an die Adresse wandern@tv-1892-friedrichsfeld.de. -ion

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018