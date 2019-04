Wanderung im Dossenwald

Am Samstag, 4. Mai, bietet die SPD unter Führung von Paul Hennze (NABU) eine Wanderung durch den Dossenwald an. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr in der Sulzer Straße 41 beim Kleintierzuchtverein (Goggelrobber). Gerne werden Anmeldungen unter der Mailadresse: moog-buero@web.de, entgegen genommen. Es kann aber jeder auch kurzfristig teilnehmen.

Die Wanderung umfasst circa vier Kilometger und ist auch für Ältere und Familien mit Kindern gut machbar. Unter Paul Hennzes sachkundige Führung können die Teilnehmer den Dossenwald aus einem anderen Blickwinkel wahrnehmen. Am Ende der Wanderung gibt es für alle eine Erfrischung sowie eine kleine Stärkung. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019