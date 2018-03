Wenige Einsätze der Aktiven, viel jugendlicher Nachwuchs

Anzeige

Der stellvertretende Stadtkommandant Thomas Näther dankte allen für den großen Einsatz und sprach den Blaulichtumzug an, mit dem die Feuerwehr in ihr neues Zentrum in Neckarau umgezogen ist. Das habe eine positive Resonanz bei den Bürgern erfahren. Die Friedrichsfelder Wehrleute beglückwünschte er für ihr bestens durchgeführtes Jubiläumswochenende. Als Austausch für einen alten Materialwagen hatte es ein neues Fahrzeug gegeben.

Stadtbrandmeister Norbert Windecker dankte für das tolle Engagement zur Jugendwerbung, welches ja von Erfolg gekrönt sei. Während Stadtrat Roland Weiß die neue Fassung der Satzung lobte, bedankte sich Reinhard Schatz von der Interessengemeinschaft Friedrichsfelder Vereine bei der Feuerwehr für ihren Einsatz und ihre Hilfe beim Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung als auch für die Teilnahme am Martins- und Sommertagszug.

Einen ausgeglichenen und positiven Kassenbericht konnte Roland Majnolovic verlesen. Rüdiger Wolf bestätigte ihm eine einwandfreie Buchführung und bat um die Entlastung des Kassiers, welche einstimmig erfolgte. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung gab es auch wieder Beförderungen, welche Thomas Näther vornahm. So wurde Ludwig Wennemuth zum Löschmeister, Tobias Hartwig zum Oberlöschmeister sowie Andreas Ritter und Kommandant Stefan Kohl zum Oberbrandmeister ernannt. -ion

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.03.2018