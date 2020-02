Wilde Party in roten Hosen

Bereits zum achten Mal ging die Weiberfasnacht beim Turnverein (TVF) über die Bühne. Längst hat sie Kultstatus. Von Anfang an hieß es „Fasnacht von Frauen für Frauen“. Männer sind höchstens hinter der Bar oder beim Programm erlaubt. Dieses Prinzip hat sich bis heute bewährt. Und so waren es in diesem Jahr drei „Fesche Madeln“ im flotten Dirndl, die sich um das Wohl der Damen an der Bar kümmerten.

Die Gäste kommen längst nicht mehr nur aus Friedrichsfeld, sondern auch aus der Nachbarschaft. „Hier kann man einfach ausgelassen feiern, ohne Angst haben zu müssen, begrapscht zu werden“, so eine Besucherin. „Wir sind von Anfang an dabei und kommen immer wieder gerne“, pflichtet ihr eine bunt kostümierte Freundin bei. Überhaupt haben die Damen wieder viel Phantasie bei ihren Kostümen bewiesen.

Nicht wenige kommen gleich als Gruppen. Einige Frauen erinnern mit ihrem Outfit an die Aerobic-Welle und machen auch gerne zur Musik die passenden Übungen. Die Musik kam in diesem Jahr wieder von DJ Tanne, der auch schon seit vielen Jahren dabei ist und ganz genau weiß, wie er die Besucherinnen bei Laune halten kann.

Schon lange vor der Saalöffnung hatte sich eine lange Schlange vor dem Eingang gebildet. Schnell waren alle verfügbaren Plätze belegt. Doch die Besucherinnen saßen ohnehin die wenigste Zeit an ihrem Platz. TVF-Vorstandsmitglied Jutta Preißendörfer begrüßte die Gäste und schon konnte es los gehen. DJ Tanne legte ohne Pause auf und auch die Damen gönnten sich höchstens einen Cocktail an der Bar und feierten ansonsten fröhlich auf der Tanzfläche oder zogen mit einer Polonäse durch den Saal.

Seit nunmehr sieben Jahren lassen sich die Handballer in jedem Jahr etwas Neues einfallen, um die Damen zu erfreuen. Dieses Mal gab es sogar für zwei Besucherinnen ein exklusives Treffen mit den Herren. Dafür musste man sich bewerben und wurde dann ausgelost. Und dann konnte das Programm der Herren schon losgehen. Höhepunkt war ein Ausflug an den Strand von Malibu. Ganz in „Baywatch“-Manier „surfte“ Marco Hindenberger durch den Saal, um dann zusammen mit den anderen eine fröhliche Stimmung wie am Strand zu verbreiten. Die amerikanische Fernsehserie „Baywatch“ lief in den 90er-Jahren und handelt von Rettungsschwimmern in Kalifornien. Ihr Erkennungsmerkmal waren die roten Badehosen. Nach der „Surf“- Einlage gab es gleich mehrere Zugaben – unter anderem auch eine musikalische Darbietung.

Tanzen bis zum nächsten Tag

Am Ende bedankte sich Dirk Hindenberger vom Turnverein bei Trainerin Jeanette Reber und Jutta Preißendörfer für die Unterstützung, bei Turnvereinswirtin Dragana, die die Badehosen gesponsert hatte und beim Vorstand des TVF für die weitere Unterstützung bei den Outfits. Danach durften die Jungs aber auch mitfeiern und verteilten eifrig Autogramme an ihre weiblichen Fans. Und so war der nächste Tag schon längst angebrochen, als die letzten Gäste die Turnhalle verließen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020