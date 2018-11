„Wir haben die Schnauze voll“

Eigentlich sollte es in der jüngsten Bezirksbeiratssitzung in Friedrichsfeld auch um das Neubaugebiet gehen. Doch Oberbürgermeister Peter Kurz hatte den Tagesordnungspunkt von der Agenda genommen, worüber Sitzungsleiterin Marianne Seitz ihr Unverständnis äußerte. Schließlich handele es sich um ein sehr wichtiges Thema für den Stadtteil, entsprechend sollte man dies auch im Bezirksbeirat behandeln.

So gab es eigentlich nur einen Tagesordnungspunkt, nämlich den viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke zwischen Heidelberg-Wieblingen und Heidelberg-Hauptbahnhof. Da bei Wieblingen sowohl die Main-Neckar-Bahn als auch die Strecke Mannheim-Heidelberg zusammentreffen, entsteht hier ein Engpass, der oft zu Verspätungen führt. Dem will man mit dem viergleisigen Ausbau entgegenwirken, wie Marius Popp und Stefan Geweke von der DB Netz AG berichteten. Man sei aber noch ganz am Anfang der Planungen und werde die Bürger auf dem Laufenden halten. Für die Anwohner seien derzeit keine Probleme zu befürchten. Die Baugrunduntersuchungen seien nur von kurzer Dauer und auch nicht wirklich störend.

Gremium sieht sich übergangen

Nachdem Manfred Erbsland im Namen seiner Bezirksbeiratskollegen über die Verwendung der Mittel aus dem Bezirksbeiratsbudget berichtet hatte, äußerte Stadtrat Holger Schmid unter Punkt Verschiedenes seinen Unmut über die Vorgehensweise bei der Verlegung des Bürgerservice in die VR Bank – konkret darüber, dass der Bezirksbeirat darüber nur schriftlich informiert, in die Entscheidung aber nicht mit einbezogen wurde. „So kann man mit dem Gremium vor Ort nicht umgehen“, sagte Schmid. Auch habe man derzeit keinerlei Informationen über die weitere Nutzung des Trausaales. Trauungen finden hier keine mehr statt, man solle in Nachbarorte ausweichen, geht aus einer Vorlage hervor. Zusammen mit seinen Stadtratskollegen will Schmid einen Antrag einbringen, dass der Jugendtreff die Räume des Bürgerservice nutzen kann und der Trausaal auch für andere Veranstaltungen zur Verfügung steht. „Dann könnte es hier auch wieder Trauungen geben.“

Ein großes Problem geblieben sind die vielen Fahrzeuge eines im Gewerbegebiet angesiedelten Logistikunternehmens, die in der Wallonenstraße parken. „Es sind bis zu 21 Autos, die hier stehen, zusätzlich zu den Privat-Pkw. Vor allem für die älteren Kirchenbesucher wird das zum Problem, da sie im Umkreis der Kirche keinen Parkplatz finden. Es gab dazu schon einen Ortstermin, passiert ist aber nichts.“ Jetzt platzte Bezirksbeirat Koch der Kragen: „Wir haben die Schnauze voll.“ Das Problem mit den vielen Autos gebe es ja nicht nur im Ort sondern auch im Gewerbegebiet – in Verbindung mit zunehmender Vermüllung. „Der Verwaltung ist es bekannt, passieren tut trotzdem nichts“, so Koch unter dem Beifall der Anwesenden. Die Probleme der Bürger würden nachrangig behandelt, das gehe so nicht.

Marianne Seitz versuchte, die Wogen wieder etwas zu glätten. Der Verwaltung seien die Probleme durchaus bekannt, und auch die Stadträte setzten sich für eine Lösung ein, versicherte sie. -ion

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018