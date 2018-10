Zehn iPads und 1000 Euro

Spendenübergabe: (v.l.) Jan Butzmann, Cornelia Kern, Christopher Kern, Silvia Schallal und Hans Metz. © Schatz

Eine gute Idee hatte das Friedrichsfelder Unternehmen Pfeiffer & May. Sämtliche iPads der Außendienstmitarbeiter sollten nämlich ausgetauscht werden. Da aber die alten aber noch voll funktionstüchtig waren, sollten sie einem guten Zweck zur Verfügung gestellt werden. Die Wahl fiel auf die Eugen-Neter-Schule, ein Förderzentrum für geistig behinderte Kinder und Jugendliche in Mannheim-Blumenau. So gingen im Sommer bereits zehn iPads direkt an die Schule, die dort auf vielfältige Weise zum Einsatz kommen. Die restlichen Geräte wurden verkauft, der Erlös nun ebenfalls gespendet.

Darüber freute sich natürlich vor allem Cornelia Kern, die Vorsitzende des Freundeskreises der Eugen-Neter-Schule. „Mit dem gespendeten Geld können wir so viel Gutes tun“, so die engagierte Vorsitzende. Zur Übergabe war auch Jan Butzmann, Stufenleiter der Berufsschulstufe gekommen, der sich gleich vor Ort über Praktikums- und Ausbildungsplätze für seine Schützlinge informierte.

Schulleiterin Silvia Schallal berichtete darüber, dass die bereits gespendeten iPads bei den Schülern sehr gut ankommen. „Mit den jetzt noch zusätzlich gespendeten 1000 Euro können wir sie sogar noch ein wenig aufrüsten“, erklärte die Schulleiterin. Der Anreiz zur Spende an den Förderkreis der Schule kam von Christopher Kern, Mitarbeiter der IT-Abteilung. „Da ist unsere Spende ja in guten Händen“ war sich dann auch der stellvertretende Geschäftsführer Hans Metz sicher. -ion

