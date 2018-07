Zum Doppeljubiläum die Haydn-Messe

Anzeige

„Man sollte nie anfangen aufzuhören und nie aufhören, damit anzufangen“ – so begrüßt Pfarrer Markus Miles die Gäste in der katholischen Kirche St. Bonifatius, die so voll ist, wie sie es zuletzt an Weihnachten war. Mit „nie anfangen aufzuhören“ meine er, man solle nie aufhören, sich motivieren oder inspirieren zu lassen und das bisher Erreichte zukunftsfähig zu machen.

Anlässlich des 120-jährigen Bestehens der Kirche St. Bonifatius und des 125-jährigen Bestehens des Cäcilienchors findet an jenem Sonntagmorgen eine andachtsvolle Haydn-Messe statt. Die warmen Sonnenstrahlen, die von draußen in das Gotteshaus dringen, verleihen der Eucharistiefeier und dem Gesang des Chors einen noch festlicheren und fröhlicheren Charakter.

Musik als „himmlische Kunst“

„Haben Sie schon einmal versucht, den Himmel zu malen?“, fragt Albert Lachnit, Diakon der katholischen Gemeinde in Friedrichsfeld, die Kirchenbesucher: „Das ist gar nicht so einfach“, fährt er fort. Er selbst habe es schon einmal versucht und zwar während seiner Schulzeit. „Mit dem Himmel verbindet man Glück, Friede und Verliebtsein“, stellt er in seiner Festpredigt dar, und so etwas lasse sich mit Fotos und Bildern schwer abbilden. „Allein Musik kann den Himmel malen“, findet er.