Zwei Namen, aber inzwischen einmaliges Ambiente

Ein Fachbüro gießt die verschiedenen Ideen in baureife Pläne. Ziel der Neugestaltung soll sein, den Bürgern einen Ort zum Wohlfühlen und für gemeinschaftliche Aktivitäten zu ermöglichen – sowohl für einen Wochenmarkt wie für kleinere Feste.

Um genügend Raum zur Neukonzeption des Areals zu schaffen, aber auch die Fassaden der umliegenden Gebäude endlich sichtbar werden zu lassen, ist zunächst die Entfernung der vier hier stehenden Bäume vorgesehen. Als Ersatz für sie soll eine einzige zentrale „Dorflinde“ neu gepflanzt werden, umgeben von einer geschwungenen Bank.

Dagegen regt sich dann doch Widerstand – mit Erfolg: Die Bäume bleiben also erhalten, als die Arbeiten beginnen. Der Platz wird mit einem Betonpflaster in der Farbmischung gelb, grau und anthrazit gestaltet. Jener Teil der Hugenottenstraße, der mit dem gleichnamigen Platz einen gemeinsamen Abschnitt bildet, erhält das gleiche Material. Infrastruktureinrichtungen wie Bushaltestelle und Briefkasten werden in die Vogesenstraße verlegt.

Nur ein Ärgernis: parkende Autos

Ziel soll ein Platz für Menschen sein. Das Gelände wird daher „autofrei abgepollert“, wie der Fachbegriff der Städtebauer lautet. Parken soll hier fortan weder möglich noch gestattet sein. „Es ist hier schlichtweg illegal“, sagt Oliver Sachs, Abteilungsleiter im Fachbereich Tiefbau der Stadt Mannheim, überdeutlich.

Und das hat seinen Grund: Denn dieses Verbot wird oftmals missachtet. So mancher, der in einem der anliegenden Geschäfte einkauft, parkt doch seinen Wagen davor – mit Folgen: Kaum eine öffentliche Sitzung des Friedrichsfelder Bezirksbeirates vergeht, ohne dass in der Bürgerfragerunde Klage darüber geführt wird, wie sich die Blechgefährte den Platz zurückzuerobern suchen – mit Gefährdungen vor allem für die Kleinen, die sich zwischen den Autos hindurch bewegen müssen.

Auch die Stadt sieht das Problem: „Wir sind da noch sehr am Überlegen, was wir da machen können“, versichert Sachs, bekennt aber auch eine gewisse Ratlosigkeit: „Man kann hier ja nicht permanent eine Wache abstellen.“

Ansonsten ist er jedoch zufrieden, wie wohl alles geraten ist: „Es ist einfach ein wunderbares Ambiente geworden“, schwärmt er: „Vor allem im Sommer wird es sehr schön sein, hier zu sitzen.“ Und für ihn als Angehörigen der Verwaltung zusätzlich erfreulich ist, dass die Kosten mit 550 000 Euro gut 50 000 unter dem Planansatz geblieben sind. Das macht Mut für die anderen Plätze in Friedrichsfeld, die ja folgen sollen.

Freitag, 06.04.2018