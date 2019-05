23:22 nach 3:11 – Eulen kämpfen bis zum Schluss

Ludwigshafen.Die Eulen Ludwigshafen leben noch. Das Schlusslicht der Handball-Bundesliga hat endlich wieder ein Spiel gewonnen. Der Sieg kommt im Abstiegskampf allerdings wohl viel zu spät.

Die Pfälzer bezwangen am Sonntagabend den Bergischen HC nach einer imposanten Aufholjagd mit 23:22 (9:14) und haben damit noch rechnerische Chancen auf den Ligaverbleib. Um die Klasse zu halten, müssen die Eulen ihre letzten beiden Spiele gegen GWD Minden und die Rhein-Neckar Löwen jedoch gewinnen – vor allem letzteres könnte sehr schwer werden. Außerdem dürfen Bietigheim und der VfL Gummersbach, die beiden Konkurrenten im Kampf um den ersten Nichtabstiegsrang, keine Punkte mehr holen. Der Ludwigshafener Rückstand auf beide Gegner in der Tabelle beträgt drei Zähler. „Wir glauben noch an uns so lange es rechnerisch möglich ist“, sagte Eulen-Kapitän Gunnar Dietrich nach der Partie. Trainer Benjamin Matschke lobte die Moral seiner Mannschaft. „Das Team hat Charakter bewiesen und sich endlich einmal belohnt. Dieser Sieg war wichtig für das Selbstvertrauen“, sagte der Coach.

Verschlafener Auftakt

Es sah zunächst gar nicht gut aus für die Eulen. Der Bergische HC, der immerhin noch um die Qualifikation für den Europapokal spielt, startete stark in die Partie. Die Bergischen Löwen führten vor 2004 Zuschauern in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle nach 18 Minuten klar mit 11:3. Erst langsam wachten die Eulen auf. Endlich verbuchte auch Torwart Matej Asanin einige Paraden. Die Eulen verkürzten auf 8:12 (26.), lagen aber zur Pause mit fünf Toren in Rückstand.

Doch diesmal zeigten sie Kämpferqualitäten. In der zweiten Hälfte stand die Defensive der Ludwigshafener doch um einiges besser. Bis zehn Minuten vor Schluss führte der Bergische HC noch mit drei Toren, Kristian Nippes erzielte das 21:18 (50.) für den Favoriten. Doch dann hatten die Eulen ihre beste Phase der Partie. Jonathan Scholz, der vor wenigen Tagen erst seinen Vertrag verlängert hat, glich zum 22:22 (57.) aus, und hinten hielten die Ludwigshafener dicht. 36 Sekunden vor Schluss warf Rückraumakteur Stefan Salger Friesenheim dann mit 23:22 (59.) in Front. Der BHC hatte noch einmal einen Angriff, doch Asanin hielt – und die Eulen leben noch.

Eulen: Asanin – Dippe (4/4), Falk (4), Salger (4), Dietrich (2), Stüber (2), Bührer (2), Hideg (1), Haider (1), Feld (1), Remmlinger (1), Scholz (1).

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 26.05.2019