Die Abgänge tun weh. Doch die Ludwigshafener sind sich sicher, dass sie gute Alternativen geholt haben. Neu beim Drittletzten der vergangenen Bundesliga-Spielzeit ist Mathias Lenz. Der Torwart, der als Lehrer in Mannheim arbeitet, kehrt zurück. Der 33-Jährige half in der Saison 2016/17 aus, als die Eulen den Bundesliga-Aufstieg schafften. Nun ist der Publikumsliebling wieder da und soll als feste Größe mit dem 22-jährigen Stefan Hanemann das Torhüter-Duo der Eulen bilden. „Ich freue mich darauf, wieder ein Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen. Der Kontakt zwischen den Eulen und mir ist auch in der letzten Saison nicht abgerissen und ich habe mir das ein oder andere Spiel in der Eberthalle angeschaut. Ich bin sicher, dass wir eine gute Runde spielen werden“, sagt der Rückkehrer. Coach Matschke hat damit ein großes Problem gelöst. Er sagt: „Mit Mathias sind wir auf der Torwartposition nun gut aufgestellt.“

Daniel Hideg kam vom Drittligisten HG Oftersheim/Schwetzingen. Der 21-Jährige ist eine Option für den linken Rückraum. Jerome Müller spielte in der vergangenen Spielzeit bei der HG Saarlouis in der Zweiten Liga. Der Lehramtsstudent, der in Mannheim an die Uni geht, und Junioren-Nationalspieler soll zusammen mit dem weiteren Neuzugang Stefan Salger, der in der letzten Spielzeit beim TVB Stuttgart schon Bundesligaerfahrung sammelte, den Verlust von Schmidt im rechten Rückraum kompensieren.

Jannik Hofmann trug in der letzten Saison noch das Trikot des späteren Absteigers TV 05/07 Hüttenberg. Er ist für die Linksaußenposition als Alternative für Jonathan Scholz eingeplant. Der 23-Jährige und 1,91 Meter große Hüne bringt viel Athletik mit. „An ihm werden wir noch unsere Freude haben“, ist sich Coach Matschke sicher. Kapitän der Mannschaft bleibt übrigens weiter Gunnar Dietrich.

Nach einigen Vorbereitungsspielen wartet am 18. August die erste Pokalrunde mit der Partie gegen den VfL Pfullingen, bevor am 26. August das erste Ligaspiel beim Aufsteiger Bergischen HC ansteht. 800 Dauerkarten haben die Eulen bisher abgesetzt, die Friedrich-Ebert-Halle fasst 2300 Zuschauer. Das Abenteuer, Teil 2, kann beginnen.

