Chefcoach Matschke verlässt die Eulen Ludwigshafen zum Saisonende

Ludwigshafen.Trainer Benjamin Matschke wird die Eulen Ludwigshafen zum Ende der Saison 2020/21 verlassen. Das gab der Handball-Bundesligist am Freitag bekannt. Seit 2015 ist der frühere Eulen-Kapitän als Cheftrainer im Amt. „Der Club hat es verdient, einen neuen Impuls setzen zu können“, sagte Matschke laut Mitteilung des Vereins vom Freitag. Der 38-Jährige wolle auch sein letztes Jahr als Eulen-Chefcoach mit 120 Prozent gehen und seinem Nachfolger die Mannschaft als Erstligist übergeben, heißt es weiter.

„Ich bin seit einem Drittel meines Lebens eine Eule und die letzten fünf Jahre als Trainer waren intensiv, haben viel Substanz gekostet und keine dieser Erfahrungen möchte ich missen“, so Matschke. Er war 2015 als Trainer vom Drittligisten TV Hochdorf nach Ludwigshafen gekommen. 2017 schafften die Eulen schließlich unter seiner Regie den Aufstieg in die Bundesliga. Die vergangene Saison 2019/20 wurde wegen der Corona-Pandemie nach 27 Spieltagen abgebrochen. „Als Trainer reflektiere ich viel und habe die bedachte Entscheidung getroffen, dass es für meine Person und für die mittelfristige Weiterentwicklung des Clubs eines neuen Impulses bedarf“, erklärte der Eulen-Coach in der Mitteilung des Vereins.

"Beidseitige Erfolgsgeschichte"

Geschäftsführerin Lisa Heßler machte deutlich, wie schwer der Verlust Matschkes wiegen würde: „Die Eulen Ludwigshafen haben in den vergangenen Jahren eine höchst positive Entwicklung genommen, die wahrgenommen und gesehen wird. Dazu hat Ben zweifelsohne einen wesentlichen Beitrag geleistet. Diese beidseitige Erfolgsgeschichte verdient größte Anerkennung“, sagte sie laut Mitteilung vom Freitag. Trotzdem liege nun vorerst ein intensives Jahr vor den Eulen. Es gelte, sportlich in der Liga zu bleiben und die Pandemie zu überstehen. Matschke wird den Handball-Bundesligisten zum 30. Juni 2021 abgeben.