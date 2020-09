Das Ende einer Ära

Ludwigshafen.Der Sport schreibt viele faszinierende und emotionale Geschichten. Eine ist sicher die von Benjamin Matschke und den Eulen Ludwigshafen. Die Erinnerungen an die Momente, in denen der 38-jährige Trainer der Pfälzer mit seinem Team 2018 und 2019 auf unglaubliche Weise den Ligaverbleib in der Handball-Bundesliga schaffte, verursachen nicht nur bei den Anhängern der Eulen noch Gänsehaut. Doch bald heißt es Abschied nehmen: Matschkes sechstes Trainerjahr bei den Pfälzern wird sein letztes in Ludwigshafen sein. Im nächsten Sommer verlässt er den Club. Das gaben die Eulen am Freitag bekannt.

Nachfolge offen

Zahlreiche Medienvertreter waren zu einem kurzfristig angesetzten Pressetermin im Clubhaus des BASF Tennisclubs gekommen – und sichtbar berührt erzählte Matschke ihnen um kurz nach zwölf Uhr, was ihn zu seinem Schritt bewegt hat. „Der Gedanke ist vor einigen Monaten schon gereift. Es gibt eben den Menschen Benjamin Matschke, der sich hier sehr wohl fühlt, große Unterstützung bei Geschäftsführung, Mannschaft und Fans genießt. Aber es gibt eben auch den Trainer Benjamin Matschke“, sagte der scheidende Coach und machte klar: „Ich weiß nicht, was noch Besseres hier kommen soll. Der Club hat es verdient, einen neuen Impuls setzen zu können.“

Matschke erklärte mit zeitweise brüchiger Stimme: „Ich bin seit einem Drittel meines Lebens eine Eule und die letzten fünf Jahre als Trainer waren intensiv, haben viel Substanz gekostet und keine dieser Erfahrungen möchte ich missen.“ Als er das Team in der 2. Liga übernommen habe, sei er ein Einzelkämpfer gewesen. „Ich war Mentaltrainer, Scout und habe auch in der Führung des Vereins mitgewirkt. Fünf Jahre später haben wir auf allen Positionen die richtigen Leute. Ich habe drei Co-Trainer, Lisa Heßler ist eine tolle Geschäftsführerin. Wenn ich Ende Juni 2021 aus der Halle gehe und das Maximale herausgeholt habe, dann ist das genau der richtige Zeitpunkt. Der Verein ist sehr gut aufgestellt.“

Der scheidende Coach erklärte, dass er aber weiterhin als Trainer arbeiten wolle: „Ich bin nicht müde, aber einen neuen Verein gibt es derzeit nicht.“ Es könnte allerdings schnell gehen. Bereits im Februar hatten diese Redaktion und die „Wetzlarer Neue Zeitung“ berichtet, dass Matschke im nächsten Sommer bei der HSG Wetzlar auf Kai Wandschneider folgen soll. Dementiert wurde das bis heute nicht.

Einen Nachfolger für Matschke haben die Ludwigshafener bislang noch nicht gefunden. In die Suche soll der jetzige Trainer aber eingebunden werden, wie Geschäftsführerin Heßler sagte: „Die Eulen haben in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung genommen, die wahrgenommen wird. Dazu hat Ben einen wesentlichen Beitrag geleistet. Wir sind deshalb gut beraten, um bei der Nachfolge auch auf seinen Rat zu hören.“

Bis ein neuer Trainer gefunden ist, kann es aber noch dauern. Den Club beschäftigen gerade andere Probleme. „Absolute Priorität ist es, die wirtschaftliche Situation und damit verbunden das Hygienekonzept so voranzubringen, dass wir Arbeitsplätze sichern und ein Wirtschaftsfaktor bleiben“, sagte Heßler. Auf die Frage, ob die kommende Saison für die Eulen gesichert sei, entgegnete sie: „Ich kann das noch nicht klar beantworten.“

Während beim ersten Saisonspiel der Eulen am 1. Oktober in Leipzig wohl 1000 Zuschauer in die Halle der Sachsen dürfen, haben die Ludwigshafener noch keine Ahnung, ob sie in der eigenen Friedrich-Ebert-Halle vor Zuschauer spielen dürfen. „Wir haben 900 Dauerkarten verkauft, diese Unterstützung ist schon toll“, sagte Heßler, die aber klar machte, dass man von der Politik und Kommune noch Unterstützung brauche. „Wir haben mehrere Hygienekonzepte in der Schublade“, sagte sie und nannte die mögliche Zuschauerzahl von 1000. Doch noch sei nichts geklärt.

Matschke wirkte zum Abschluss der Pressekonferenz erleichtert: „Jetzt habe ich diesen Rucksack weg und kann ich mich voll auf die Arbeit mit der Mannschaft konzentrieren. Es wird wieder eine sehr extreme Saison werden, es werden durch Corona viele Spiele in kurzer Zeit sein, es gibt vier Absteiger. Aber ich will diese Herausforderung unbedingt annehmen und das Team zum Ligaverbleib führen.“

