LUDWIGSHAFEN.Das war ein mieser Start in die neue Saison für Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen. Die Pfälzer blamierten sich im DHB-Pokal, flogen bereits in der ersten Runde nach einer 28:29-Niederlage gegen den Drittligisten VfL Pfullingen aus dem Wettbewerb. Zudem gingen Eulen-Coach Benjamin Matschke durch die völlig überraschende Niederlage im Hinblick auf den Bundesligastart am kommenden Sonntag wichtige Erkenntnisse verloren.

Herr Matschke, schrillen bei den Eulen schon die Alarmglocken?

Benjamin Matschke: Natürlich war das eine ärgerliche Niederlage in Pfullingen. Aber wir haben einfach viel zu viele Fehler gemacht. Dann kann man eben so ein Spiel auch verlieren. Respekt an den VfL, der das gut ausgenutzt hat. Wir haben das Spiel gleich am Sonntagmorgen im Training analysiert und werden hart arbeiten, dass wir die Fehler in Zukunft minimieren.

In der vergangenen Saison haben die Eulen das Wunder Klassenerhalt geschafft. Wird das nächste Wunder diesmal schwerer?

Matschke: Fakt ist, dass mit dem Bergischen HC ein Club aus der 2. Bundesliga kommt, der kein klassischer Aufsteiger ist. Die sind bärenstark, haben sich super verstärkt. Zum BHC kamen Rafael Baena von den Rhein-Neckar Löwen und Daniel Fontaine von Frisch Auf Göppingen. Sie haben zwei schwedische Auswahlspieler. Ich erwarte diese Mannschaft eher im Mittelfeld der Tabelle. Und für uns heißt das, dass wir noch ein Team hinter uns lassen müssen, das einen viel, viel größeren Etat hat als wir.

Im Sommer haben gestandene Spieler wie Torhüter Kevin Klier den Club verlassen. Ist der aktuelle Kader genauso gut wie der in der vergangenen Saison?

Matschke: Sagen wir es mal so: Wir haben aktuell eine Mannschaft, mit der ich zufrieden bin. Das Team ist entwicklungsfähig.

Kommt noch jemand dazu?

Matschke: Momentan ist nichts geplant. Wir hätten dafür auch nicht die finanziellen Mittel.

Also ist der drittletzte Tabellenplatz das Ziel?

Matschke: Alles andere wäre auch nicht realistisch.

Zum Saisonauftakt geht es zum Bergischen HC. Gegen diesen Gegner hätten die Eulen am Sonntag im Pokal gespielt, wenn gegen Pfullingen ein Sieg herausgesprungen wäre …

Matschke: Das war dann auch noch ärgerlich. So sind vielleicht wichtige Erkenntnisse verlorengegangen. Nun mussten wir uns eben allein durch Videoschulung den Kontrahenten anschauen.

Was werden die Schlüsselspiele in der nächsten Saison sein?

Matschke: Schlüsselspiele? Also die wird es in den ersten sieben Begegnungen schon einmal nicht geben. Der Spielplan will es, dass wir zunächst fünfmal auswärts und zwei Mal in eigener Halle antreten – was langfristig vielleicht gar kein Nachteil sein könnte. Ich denke, dass die Partie am 1. November gegen die SG BBM Bietigheim ein ganz wichtiges Spiel sein wird. Davor haben wir zehn Begegnungen, in denen wir nur Außenseiter sein werden.

Die beiden Rückraumspieler Azat Vaiullin und Stefan Salger haben im Pokal verletzt gefehlt. Kommen sie zum Rundenstart zurück?

Matschke: Bei Azat denke ich, dass es klappen wird. Ob Stefan wieder fit ist, scheint derzeit fraglich.

Wann verlängern Sie Ihren Vertrag bei den Eulen?

Matschke: Ich bin noch bis 2020 an den Verein gebunden, deshalb gibt es derzeit überhaupt keinen Gesprächsbedarf.

