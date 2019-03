Das Wunder im Blick

Ludwigshafen.Die Eulen Ludwigshafen leben noch. Plötzlich hat das Tabellenschlusslicht der Handball-Bundesliga, das den jüngsten Kader und das Team mit dem niedrigsten Etat stellt, nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Drittletzten VfL Gummersbach. Der 20:19-Heimerfolg am Samstag gegen den TBV Lemgo hat das möglich gemacht. Neun Spieltage sind noch zu spielen. Ist das Handball-Wunder möglich? Coach Benjamin Matschke sagte nach dem Sieg über Lemgo: „Obwohl wir bisher nur ein Spiel gewonnen haben, hatte ich wieder eine Mannschaft vor mir, die an sich glaubt hat und auf dieses Spiel heiß war.“

Keeper Asanin gefordert

Die entscheidenden Impulse beim Sieg über die Ostwestfalen seien vor allem von Keeper Matej Asanin gekommen. Der Kroate hielt bärenstark und könnte auch am heutigen Donnerstag, 19 Uhr, zum Faktor werden, wenn die Pfälzer beim Tabellenzweiten THW Kiel antreten. Allerdings rechnen sich die Eulen vom Auftritt in der Sparkassen Arena nicht viel aus. Viel wichtiger ist jedoch die Tordifferenz, die am Ende noch entscheidend werden könnte.

Die Eulen haben derzeit mit -110 das bessere Verhältnis gegenüber den beiden direkten Konkurrenten SG BBM Bietgheim (-146) und Gummersbach (-133). Deshalb wollen die Ludwigshafener die wohl unvermeidliche Niederlage so gut es geht in Grenzen halten. Im Hinspiel im vergangenen Herbst lieferten die Eulen dem Favoriten einen großen Kampf. Zur Halbzeit lagen die Kieler nur mit 13:11 vorne. Letztlich gewann der aktuelle Tabellenzweite jedoch mit 26:19. Mit so einem Ergebnis könnten die Eulen auch diesmal zufrieden sein. bol

