Den Sieg verschenkt

Coburg.Die Eulen Ludwigshafen haben im Bundesliga-Kellerduell beim HSC 2000 Coburg ein 23:23 (13:13) geholt. Bis 50 Sekunden vor Schluss führten die Pfälzer mit 23:22. Dann gab es einen Siebenmeter für Coburg. Alexander Falk hatte Tobias Varne gestoßen. Die Eulen protestierten. Vergeblich. Florian Billek ließ Martin Tomovski im Tor der Ludwigshafener keine Chance und traf zum Endstand. In doppelter Unterzahl hatten die Eulen noch den letzten Angriff. Azat Valiullin warf aber über das Tor. Trainer Benjamin Matschke ärgerte sich nach dem Unentschieden: „Coburg war in der ersten Hälfte besser, wir dafür in der zweiten. Leider hat es nicht zum Sieg gereicht, das Ergebnis ist am Ende allerdings gerecht.“

Vor der Partie musste Matschke eine schlechte Nachricht verarbeiten. Der Halbrechte Jannek Klein, der sich im Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt eine Knieverletzung zugezogen hatte, konnte nicht mitwirken. Coburg legte von Beginn an vor. Doch die Eulen antworteten stets mit dem Ausgleich. Nach 20 Minuten traf Justin Kurch zum 12:10 (20.) für Coburg. Aber die Eulen blieben dran, Maximilian Haider gelang das Tor zum 13:13-Pausenstand.

Zu Beginn der zweiten Hälfte parierte Eulen-Torwart Gorazd Skof vier der ersten fünf Würfe auf sein Tor. Die Pfälzer zogen angeführt von einem überragenden Spielmacher Dominik Mappes (sieben Tore) auf 17:14 (40.) weg. Es sah gut aus. Doch plötzlich verkrampften die Ludwigshafener wieder und Coburg kam zum Ausgleich– 19:19 (50.). In den letzten zehn Minuten ging es hin uns her, am Ende stand ein unnötiges Remis.

Ob die Eulen am Samstag gegen Melsungen antreten können, ist derzeit fraglich. Bei den Nordhessen sind drei Handballer positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Eulen: Tomovski, Skof, Hoblaj – Dietrich, Scholz (1), Grimm, Haider (2), Falk, Durak (5/4), Bührer, Mappes (7), Wagner (4), Meddeb, Neuhaus, Valiullin (4), Gorpishin. bol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020