Der Abstieg rückt näher

LEIPZIG.Die Eulen Ludwigshafen haben gestern Abend auch ihr Auswärtsspiel in der Handball-Bundesliga gegen den SC DHfK Leipzig mit 22:28 (14:11) verloren – damit rückt der Abstieg der Pfälzer immer näher. Die Friesenheimer, die eine ganz starke erste Halbzeit spielten, belohnten sich wieder nicht. In den letzten neun Minuten brach das Tabellenschlusslicht völlig ein. „In der zweiten Hälfte hatten wir Druck, dann haben wir zu viele technische Fehler gemacht und zu viele schwierige Würfe genommen. Die Niederlage ist natürlich super ärgerlich“, resümierte Eulen-Trainer Benjamin Matschke.

Im ersten Durchgang waren die Ludwigshafener die bessere Mannschaft. Das Team wirkte sehr selbstbewusst und führte nach einem verwandelten Siebenmeter von Kai Dippe mit 9:5 (19.). Torhüter Matej Asanin hielt ganz stark. Die 5-1-Deckung stand sehr gut. Bis zur Pause blieben die Ludwigshafener vorne. Mit einer 14:11-Führung ging es in die Halbzeit.

Doch wie so oft kam es im Spiel der Pfälzer im zweiten Durchgang zum Bruch. Den Sachsen gelang schnell der Ausgleich zum 15:15 (35.). Durch zwei Treffer von Maximilian Haider und Azat Valiullin gingen die Eulen wieder mit 18:16 (40.) in Führung. Doch die Akteure des Schlusslichts machten im zweiten Durchgang zu viele technische Fehler. Franz Semper, der insgesamt sechs Treffer erzielte, glich für Leipzig zum 18:18 (43.) aus. Asanin konnte auch nicht mehr an seine Leistung in Halbzeit eins anknüpfen.

Auf der anderen Seite parierte Milos Putera beim Stand von 21:20 (49.) einen Siebenmeter von Dippe und war in der entscheidenden Schlussphase bei Würfen von Jerome Müller und Jonathan Scholz zur Stelle. Letztlich agierten die Eulen in den letzten neun Minuten zu konfus.

Dippe bleibt bei den Eulen

Vor dem Spiel hatte Kreisläufer Dippe seinen Vertrag bei den Friesenheimern um ein Jahr verlängert. Der 26-Jährige sagte: „Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, weiter das Trikot der Eulen zu tragen.“

Eulen: Asanin, Hanemann - Stüber (2), Salger, Dietrich (4), Scholz (5), Haider (1), Dippe (4/4), Falk, Remmlinger, Bührer (1), Müller (3), Valiullin (2). bol

