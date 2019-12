Der Mentor der Eulen

Ludwigshafen.So sehen Sieger aus. Unmittelbar nach dem 25:23-Coup gegen Meister SG Flensburg-Handewitt stellten sich die Akteure der Eulen Ludwigshafen zum Teamfoto auf. Die Spieler wussten am Donnerstag: Sie hatten etwas Historisches vollbracht. Einer durfte bei der Feier nicht fehlen: Torwart Gorazd Skof. Seitdem der 42-Jährige bei den Eulen ist, gehen diese in jede Partie mit einer Siegchance – auch am

...