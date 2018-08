Der Siegplan steht seit Montag fest

LUDWIGSHAFEN.Es geht los: Die Eulen Ludwigshafen starten zum zweiten Mal nacheinander in das Abenteuer Handball-Bundesliga. Die Pfälzer sind am Sonntag, 16 Uhr, in Solingen beim Aufsteiger Bergischer HC gefordert. Die Eulen sind nach den Eindrücken der Vorbereitungs- und Pokalspielen beider Teams nur krasser Außenseiter.

„Der Bergische HC ist nicht der typische Neuling. In der Mannschaft stehen aktuelle schwedische Nationalspieler“, sagt Eulen-Trainer Benjamin Matschke, der aber betont: „Wir haben unseren Plan, der steht schon seit Montag fest.“

Mit Stephan Salger und Azat Vaiullin werden zwei wichtige Rückraumspieler fehlen. „Wir haben sie leider nicht mehr fit bekommen“, sagt der Coach, der aber hofft, dass sein Team die Ausfälle kompensieren kann. Die Niederlage in der ersten Runde des DHB-Pokals in Pfullingen ist aufgearbeitet. „Wir müssen vor allem weniger individuelle Fehler machen“, betont Matschke.

Die Euphorie ist bei den Fans der Pfälzer trotz der Pokal-Blamage ungebrochen. „Wir werden von einem Bus mit über 80 Anhängern unterstützt. Das ist schon großartig“, sagt der Eulen-Trainer. Das Team fährt bereits heute los. „Wir werden in Bonn übernachten und von dort dann am Sonntag nach Solingen fahren.“

Der Bergische HC, nächster Pokalgegner der Rhein-Neckar Löwen, kehrte in der vergangenen Saison als souveräner Zweitliga-Meister (70:6 Punkte) in die Bundesliga zurück. Rückraumakteur Linus Arnesson und Kreisläufer Max Darj wurden in diesem Jahr mit Schweden bei der Europameisterschaft Zweiter. Dazu holte der BHC noch den Spanier Rafael Baena von den Rhein-Neckar Löwen. „Ich denke, diese Mannschaft wird sich im Mittelfeld platzieren“, sagt Matschke, der betont: „Für uns wird das ein ganz schweres Spiel, aber in der Bundesliga sind für uns alle Begegnungen eine Herausforderung. Da machen wir uns nichts vor. “ bol

