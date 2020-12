Der „Zocker“ kehrt zurück

Ludwigshafen.Es ist ein befreiendes Gefühl gewesen für den Spieler der Eulen Ludwigshafen, den Trainer Benjamin Matschke seinen „Zocker“ nennt. „Ich hatte am Donnerstag meine letzten vier Stunden Rehabilitation. Jetzt kann ich endlich wieder voll Handballspielen“, strahlt Alexander Falk, Rechtsaußen des Handball-Bundesligisten, und betont: „Ich freue mich riesig darauf, am Samstag in den Mannschaftsbus zu

...