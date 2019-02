DFB-Frauen: Prinz als Psychologin

Frankfurt.Rekord-Nationalspielerin Birgit Prinz feiert ihr Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft. Allerdings kehrt die 41 Jahre alte Welt- und Europameisterin nicht als Stürmerin zurück, sondern wird das DFB-Team als Sportpsychologin verstärken. Sie wird laut DFB „projektbezogen“ bei den Länderspielen in Frankreich am Donnerstag und in Schweden am 6. April arbeiten.

Wie Prinz „ihre duale Karriere vorangetrieben“ habe, sei absolut vorbildlich, sagte Martina Voss-Tecklenburg drei Tage vor ihrem Debüt als Bundestrainerin in Laval (21 Uhr/Eurosport). Sie habe „jede Menge Erfahrungen im Bereich der Sportpsychologie“ gesammelt. Prinz nahm noch während ihrer aktiven Laufbahn ihr Psychologiestudium auf und schloss es 2010 ab. Seit 2012 ist die 214-malige Nationalspielerin für die Männer und Frauen des Bundesligisten Hoffenheim tätig. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019