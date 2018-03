Die Eulen hoffen wieder

Anzeige

Ludwigshafen.Was für ein Abend für die Eulen Ludwigshafen. Der Handball-Bundesligist drehte gestern ein schon ein verloren geglaubtes Spiel. Das Team von Trainer Benjamin Matschke besiegte vor Zuschauern in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle die HSG Wetzlar mit 31:29 (10:15) und darf nun wieder in Sachen Klassenerhalt hoffen. „Unglaublich, was die Mannschaft geleistet hat, sie hat sich endlich belohnt“, jubelte Benjamin Matschke, der Trainer der Ludwigshafener. Bester Torschütze der Eulen war David Schmidt mit neun Treffern.

Die Eulen erwischten einen guten Start und führten nach sechs Minuten mit 4:2. Fahrkarten im Angriff sorgten aber dafür, dass Wetzlar zum 5:5 (11.) ausglich und gegen Ende der ersten Hälfte eine 11:10-Führung (25.) auf 15:10 ausbaute.

Sechs Tore zurück

Nach dem Seitenwechsel hatte Wetzlar die Partie zunächst unter Kontrolle und erhöhte auf 19:13 (38.). Eine Viertelstunde vor Schluss lagen die Eulen mit 19:25 (45.) zurück. Dann wechselte Eulen-Coach Benjamin Matschke den Torwart und brachte Kevin Klier für Roko Peribonio. Der fügte sich auch gleich mit einer Parade ein. Zudem übernahm Kapitän Gunnar Dietrich im Angriff Verantwortung. Als Dietrich die Eulen auf 23:25 (47.) heranbrachte, war plötzlich die Rote Wand – Besucher mit roter Bekleidung durften die Begegnung für einen Euro erleben – in der Friedrich-Ebert-Halle voll da.