Die Eulen ohne Zugriff

Ludwigshafen.Die Stimmung stimmte, aber die Leistung der Handballer der Eulen Ludwigshafen in der ersten Halbzeit nicht: Die Pfälzer verloren am Dienstagabend ihr Bundesliga-Heimspiel in der ausverkauften Friedrich-Ebert-Halle gegen den TBV Lemgo-Lippe mit 29:36 (13:21). In der Tabelle bleibt das Team von Trainer Benjamin Matschke aber auf einem Nichtabstiegsplatz. „Wir hatten uns ganz viel vorgenommen, aber es hat vor allem in der ersten Halbzeit einfach die Griffigkeit gefehlt und auch im zweiten Durchgang hatten wir Probleme. Die Niederlage ist ärgerlich, denn wir hatten auf jeden Fall eine Chance“, sagte der Eulen-Coach.

Eine Rote Wand auf den Rängen empfing die Ostwestfalen. Die 2350 Zuschauer sorgten für viel Radau. Doch dies schien Lemgo nicht zu beeindrucken. Das Team von Trainer Florian Kehrmann legte zunächst vor, Eulen-Keeper Gorazd Skof war glücklos. Nach zehn Minuten kam Martin Tomovski. Doch die Eulen blieben dran. Pascal Durak gelang das 6:6 (10.). In den folgenden zehn Minuten erzielte Ludwigshafen dann aber kein Tor. Lemgo zog auf 12:6 (20.) weg und ließ sich auch durch die Rote Karte für Alexander Reimann (22.) nicht aus dem Konzept bringen. Zur Halbzeit führte der TBV mit acht Treffern Vorsprung.

Die Eulen kamen verbessert aus der Kabine zurück, verkürzten zunächst auf 17:22 (33.). Bei Lemgo gelangen aber Bjarki Mar Elisson immer wieder wichtige Treffer. Die Ostwestfalen führten nach 39 Minuten mit 26:19. Erst als Kai Dippe zum 22:26 (44.) verkürzte, war die Halle wieder voll da. Jonathan Carlsbogard scheiterte an Tomovski, aber die Eulen gaben den Ball leichtfertig wieder her. Der Lemgoer traf im zweiten Versuch zum 27:22 (46.). Die Eulen verkürzten noch einmal auf 28:31 (54.), näher kamen die Ludwigshafener aber nicht mehr heran. In der Defensive stimmte es diesmal einfach nicht.

Eulen: Tomovski, Skof - Dietrich (4), Stüber (2), Durak (9/4), Mappes (2), Müller (2), Scholz (2), Falk (1), Remmlinger (4), Dippe (3), Valiullin, Klein, Wagner.